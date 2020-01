Die Universitätsklinik Ulm bereitet sich auf mögliche Infektionen mit dem neuen Coronavirus in der Region vor. „Wir führen eine Diagnostik ein, um die Virusinfektion erkennen zu können“, sagt Prof. Thomas Stamminger. Der Ärztliche Direktor des Instituts für Virologie geht davon aus, dass die Klinik ab nächster Woche über einen Virustest verfügt. Man habe auch schon darüber gesprochen, wie man sich verhalte, falls ein Patient mit den Symptomen des Virus in Ulm ankomme.

Infektionen mit Coronaviren in der Region: möglich, aber unwahrscheinlich

„Es besteht die Gefahr, dass auch bei uns Infektionen auftreten können. Nach momentanem Stand halte ich es zwar für eher unwahrscheinlich, dass das Virus in der Region auftritt, aber es sind noch viele Fragen offen“, sagt Stamminger.

Experten gehen davon aus, dass viele Infektionen mit dem Virus noch nicht erkannt wurden. Stamminger: „Es ist möglich, dass diese Leute schon andere Menschen angesteckt haben.“

Derzeit wissen Mediziner noch nicht genau, wie sich das Virus ausbreitet und wie gefährlich es ist. „Die Zahl der Todesfälle liegt wohl im einstelligen Prozentbereich – das ist hoch, aber es ist nicht so, dass jeder, der am Virus erkrankt, daran sterben würde“, sagt Stamminger.

Gesundheitsamt Neu-Ulm: Kein Grund zur Panik vor Lungenkrankheit

Auch Martin Küfer fällt es schwer, einzuschätzen, wie gefährlich das Virus ist. „Wir sind auf solche Fälle immer vorbereitet, es gibt aber keinen Grund zur Panik“, sagt der Leiter des Öffentlichen Gesundheitsdienstes in Neu-Ulm.

Der Gesundheitsdienst hat aktuelle Informationen des Robert Koch-Institus an den ärztlichen Kreisverband geschickt, damit die Ärzte die Symptome des Coronavirus bei ihren Patienten erkennen können. Dazu gehört eine Lungenentzündung, außerdem müssen Patienten innerhalb der vergangenen zwei Wochen in einem Risikogebiet gewesen sein oder Kontakt zu einem Menschen gehabt haben, dessen Erkrankung am Virus bestätigt wurde.

Beim Gesundheitsamt Alb-Donau-Kreis ist man ebenfalls gelassen: „Es kann natürlich sein, dass es bei uns zu einem Infektionsfall kommt“, sagt Amtsleiterin Barbara Unger. Aber: „Wir sind noch ruhig und beobachten die Lage.“ Man stehe im „ständigen Kontakt“ mit dem Landesgesundheitsamt.

Virologe gibt Verhaltenstipps

In die Region könnte das Virus unter anderem über den Flughafen München gelangen. „Wir sind mit unserer Einrichtung und unseren Alarmplänen ständig auf solche Situationen vorbereitet“, sagt Flughafensprecher Ingo Ansbach.

Für die Bevölkerung hat Virologe Stamminger dieselben Verhaltenstipps, die auch in der Grippesaison gelten: „Wir empfehlen den, Kontakt zu augenscheinlich Erkrankten zu meiden und strikt auf Hygiene zu achten.“ Heißt: häufiger als üblich die Hände waschen.