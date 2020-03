Die ersten Infektionen mit dem Coronavirus in Langenau wirken sich nun auch auf das gesellschaftliche Leben in der Naustadt aus. So wurden am Freitagvormittag zwei Kinderkleiderbasare abgesagt. Dies betrifft zum einen jenen am Samstag in der Stadthalle, zum anderen jenen im katholischen Gemeindehaus am Sonntag.

Coronavirus in Langenau: Ausstellung und Figurentheater abgesagt

Die Verwaltung sagte zudem inzwischen alle städtischen Veranstaltungen am Wochenende ab. Damit ist die Ausstellung „Langenau im Wandel – Gewerbe und Handel“ nicht wie geplant am Sonntag zum letzten Mal geöffnet. Auch das Figurentheater „1 vor dem anderen“ vom Theater Compagnie Nik für Kinder ab vier Jahre fällt am Sonntag aus.

Ludwig-Uhland-Schule bleibt am Montag geschlossen

Wie die Stadtverwaltung überdies mit Bezug auf die Schulleitung am Freitagmittag mitteilte, bleibt „aufgrund von Personalmangel der Lehrkräfte die Ludwig-Uhland-Grundschule an beiden Standorten am kommenden Montag, 9. März in Absprache mit dem Schulamt geschlossen“. Eine Notfallbetreuung sei gewährleistet, heißt es. Alle Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern seien per Brief durch die Schulleitung informiert worden.Und nicht nur das: Auch die Kernzeitenbetreuung an der Grundschule Albeck bleibe für nächste Woche geschlossen, teilt die Stadt mit.

Weitere Informationen von Bürgermeister Daniel Salemi werden in einer Pressekonferenz erwartet, die um 14.30 Uhr in Ulm stattfinden soll.