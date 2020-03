Die meisten Coronavirus-Tests, die im Zusammenhang mit dem ersten bestätigten Coronavirus-Fall des Kreises stehen, fallen einer Mitteilung des Landratsamtes zufolge negativ aus. In der Pressemitteilung heißt es: „Mittlerweile liegen (...) die meisten Testergebnisse der Kontaktpersonen des erstenbestätigten Coronafalls im Landkreis Biberach vor. Erfreulicherweise fielen die Tests der Kinder, die in Gemeinschaftseinrichtungen gehen, bisher alle negativ aus.“

Daher könne aus Sicht des Kreisgesundheitsamtes am Dienstag an folgenden Schulen und Kindertagesstätten im Kreis Biberach der Betrieb wiederaufgenommen werden:

Schulkindergarten (Kinderhaus) Rißegg

Grundschule Stafflangen

Dollinger Realschule

Pestalozzi-Gymnasium

Wieland Gymnasium

Schwarzbachschule

Matthias-Erzberger-Schule

Karl-Arnold-Schule

Untersuchungen hat es und gibt es der Meldung zufolge an folgenden Einrichtungen im Kreis Biberach:

Matthias-Erzberger-Schule Biberach

Schulkindergarten (Kinderhaus) Biberach- Rißegg

Dollinger Realschule Biberach

Drümmelberg Grundschule Bad Schussenried

Friedrich-Adler-Realschule Laupheim

Grundschule Stafflangen

Grundschule Untersulmentingen

Grundschule Uttenweiler

GWRS Schwendi

Jakob-Ehmele-Realschule Bad Schussenried

St. Martin kath. KiGa Untersulmentingen

KiGa Spatzennest Bad Schussenried

KiGa St. Elisabeth Warthausen

Kolping Bildungszentrum Riedlingen

Mühlbachschule Schemmerhofen

Pestalozzi-Gymnasium Biberach

Schwarzbachschule Biberach

Wieland Gymnasium Biberach

Bischof-Sproll-Schule Biberach

Carl-Lämmle-Gymnasium Laupheim

Studienkolleg Blönried

Karl-Arnold-Schule Biberach





Coronavirus im Kreis Biberach: Schulen umgehend informiert

In der Meldung heißt es weiter, dass die Leitungen der Einrichtungen unverzüglich von Oberbürgermeister Zeidler informiert worden seien. „Ich bin froh, dass wir so schnell Entwarnung geben können“, sagte Norbert Zeidler. „Ich danke an dieser Stelle den Leiterinnen und Leitern der Einrichtungen und Schulen, die nach der Information über die vorsorglich vom Gesundheitsamt angeordnete Schließung unverzüglich Sorge getragen haben, dass betroffene Eltern rasch informiert wurden und so ausreichend Zeit bestand, eine Betreuung der Kinder zu organisieren.

Coronavirus in Biberach: Noch keine Entwarnung für Braith-Schule

Für die Braith-Grundschule, die vom zweiten, später aufgetretenen Infektionsfall betroffen ist, kann leider noch keine Entwarnung gegeben werden. Sobald die Ergebnisse vorliegen, was das Landratsamt für Montag in Aussicht gestellt hat, erfolgen auch zu dieser Einrichtung Informationen.

Noch ausstehend sind zudem Tests für diese beiden Schulen:

Gymnasium Bad Waldsee: Test noch ausstehend

Sophia-La-Roche-Schule Warthausen: ein Test noch ausstehend, sonst alle negativ





Robert-Koch-Institut zum Coronavirus: Rückkehrer aus Südtirol sollen zuhause bleiben

Am Freitagmorgen hatte das Robert-Koch-Institut Südtirol als Coronavirus-Risikogebiet eingestuft. Im Anschluss hatten sowohl das Land, als auch Ämter und Schulen im Raum Göppingen sowie im Raum Ulm entsprechend reagiert. So wurden in Göppingen Südtirol-Rückkehrer an Schulen für 14 Tage nach Hause geschickt.