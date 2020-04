Herr Hofmeister, Sie machen mitten in der Corona-Krise ein Küchenstudio in Ulm auf. Mit welchem Gefühl?Die Corona-Krise ist ja ganz surreal. Noch vor einem halben Jahr wäre es kaum vorstellbar gewesen, dass ein Geschäft per Landesverordnung geschlossen wird. Wir haben selber einen betroffenen Mi...