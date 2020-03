Die Corona-Epidemie in Ulm hält weiter an: Am Mittwoch, 18. März, wurden 33 Fälle im Stadtkreis registriert. Am Dienstag waren es noch 19 Erkrankte. Damit hat sich die Zahl in einem Tag fast verdoppelt.

Unerwartet sei der Anstieg nicht, sagt Bernd Weltin, Sprecher des Ulmer Landratsamts, das die Daten erhebt. „Die allgemeine Dynamik der Ausbreitung ist größer geworden. Das macht sich jetzt bemerkbar.“

In Ulm haben sich in den letzten Tagen viele Menschen auf das neuartige Virus testen lassen. Die Ergebnisse werden erst nach und nach bekannt, sagt Weltin. Heißt im Klartext: Kein Grund zur Panik. Aber auch: Die Zahlen werden in den kommenden Tagen weiter rasch steigen.

35 Infizierte im Alb-Donau-Kreis

Anderer Kreis, gleiches Prinzip: Auch im Alb-Donau-Kreis wurden am Mittwoch weitere Corona-Kranke entdeckt. Allerdings „nur“ neun. Damit gibt es nun 35 Infizierte im Landkreis.

Im Vergleich zum Rest von Baden-Württemberg ist die Ausbreitung in der Region Ulm weiterhin noch relativ gering. Andere Landkreise vermelden deutlich mehr Erkrankte. Beispielsweise die Landkreise Esslingen (196), Göppingen (59) und der Ostalbkreis (46). Die Daten stammen vom Mittwochmittag. Es ist also anzunehmen, dass auch hier die Zahl der Erkrankten nochmal angestiegen ist.