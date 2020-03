Das baden-württembergische Kultusministeriums hat am Freitag alle Schulen und Kindertagesstätten im Südwesten informiert, dass ab sofort alle Personen, die in den vergangenen 14 Tagen aus einem Risikogebiet – also auch aus Südtirol – zurückgekehrt sind, vorsorglich 14 Tage zu Hause bleiben sollen. Damit reagiert das Ministerium auf die neue Bewertung des Robert-Koch-Instituts, wonach Südtirol auch als Corona-Risikogebiet gilt.

Schulleiter schickt Schüler und Lehrer nach Hause

An den Schulen in Ulm wird die Lage dadurch schwieriger: Schüler und Lehrer, die in den Winterferien in Südtirol waren, wurden etwa an der Friedrich-List-Schule vom Schulleiter nach Hause geschickt und sollen unnötige Kontakte vermeiden. „Vorsorglich“ sollten sie 14 Tage zu Hause bleiben, gerechnet „jeweils ab dem Zeitpunkt der Rückkehr“. Personen, die nicht in einem Risikogebiet waren und auch keinen Kontakt zu einem Infizierten hatten, können laut Kultusministerium uneingeschränkt am Schul- oder Kita-Betrieb teilnehmen.