Im Olga- und Josef-Kögel-Pflegeheim in Wiblingen sind vermutlich Bewohner mit dem Coronavirus infiziert worden. Das bestätigte Bernd Reik, Regionalleiter für Pflegeeinrichtungen der Stiftung Liebenau, auf Anfrage unserer Zeitung. Vergangene Woche hätten einige Bewohner Symptome der Krankheit Covid-19 gezeigt. Daraufhin seien das gesamte Pflegepersonal sowie alle 27 Bewohner getestet worden.

Alle warten auf die Testergebnisse

„Leider liegen die Resultate noch nicht vor“, sagte Reik. Bislang seien vier alte Menschen ins Krankenhaus gekommen. Laut seinen Informationen geht es ihnen aber gut: „Wir sind uns ja auch nicht sicher, ob sie das Virus haben.“

Ausreichend Schutzkleidung vorhanden

In dem erst im September 2019 eröffneten Pflegeheim wohnen 27 Menschen, ursprünglich ist Platz für 45. „Aber derzeit nehmen wir wegen der Pandemie niemanden auf“, erklärte Reik. Die Bewohner lebten in Wohngruppen, die voneinander getrennt ihre Mahlzeiten einnehmen. Ansonsten könne man das Essen auch auf die Zimmer bringen. Mangel an Schutzausrüstung wie Handschuhe und Masken bestehe nicht. „Die Stiftung stellt Ausrüstung zur Verfügung.“ Auch von der Stadt habe man Material bekommen. Reik sieht die Versorgung der Bewohner nicht gefährdet, sollte Pflegepersonal infiziert sein: „Wir können Ersatz organisieren.“ Er hoffe, die Ergebnisse am Dienstag zu bekommen. „Das dauert von Landkreis zu Landkreis unterschiedlich lange.“

Info Das Olga- und Josef-Kögel-Haus hat drei Stiftungen als Träger. Zunächst die Namensgeber Kögel sowie die Stiftung Liebenau, die in dem neuen Gebäude ein Haus der Pflege mit drei Wohngruppen mit jeweils 15 Plätzen (das vom Virus betroffene) betreibt. Die Paul Wilhelm von Keppler-Stiftung vermietet 18 Service-Wohnungen, in denen Senioren eigenständig leben und bei Bedarf unterstützt werden. Das Projekt in Wiblingen hat rund 11 Millionen Euro gekostet.