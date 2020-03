Das Coronavirus erschwert aktuell das Leben vieler Menschen. Jeden Tag gibt es neue schreckliche Nachrichten - ein Ende der Krise scheint bislang nicht in Sicht. Umso schöner, wenn es Menschen gibt, die sich vom Virus nicht unterkriegen lassen und anderen Menschen in dieser schweren Zeit eine Freude machen möchten.

Eine Mutter und ihr neunjähriger Sohn aus Dietenheim sind solche Menschen. Gemeinsam haben sie sich nach eigener Aussage auf eine geheime Mutmacher-Mission begeben und Steine bemalt, die sie in ihrer Heimatstadt Dietenheim an allen möglichen Plätzen verteilen.

Mutter aus Dietenheim startet Mutmacher-Aktion in Corona-Krise

Denn wie überall in Deutschland sind auch in Dietenheim wegen des Coronavirus alle Schulen und Kitas geschlossen. Ebenso hat die Regierung Spielplätze sperren lassen. In Zeiten von Corona bleibt Kindern kaum noch Platz, um sich auszutoben.

Die Mutter aus Dietenheim nutzt daher die überschüssige Energie ihres Sohnes um gemeinsam kreativ zu werden. In ihrer E-Mail an unsere Redaktion schildert sie: „Für Eltern ist diese Zeit ein Spagat zwischen Schulaufgaben, Home-Office, Arbeit, Haushalt und Unterhaltung der Kinder. Genau aus diesem Grund haben mein neunjähriger Sohn und ich vor drei Wochen anfangen, kleine Mutmacher-Steine zu bemalen. Wir haben der Langeweile den Kampf angesagt und sehr schnell bemerkt, dass diese kleinen Steine, die mittlerweile überall in Dietenheim von uns verstreut liegen, so vielen ein Lächeln ins Gesicht zaubern und vielleicht auch etwas Mut bringen.“

Mehr als 500 Mutmacher-Steinchen in Dietenheim verteilt

Seit 3 Monaten verteilen Mutter und Sohn schon die Mutmacher-Steinchen überall in Dietenheim.

Diese Steinchen können Menschen in Dietenheim überall finden. Sie sollen den Menschen in der schweren Zeit Mut machen.

© Foto: Privat

Mittlerweile sind über 500 Stück zusammengekommen. Diese Aktion könnte auch als Inspiration für weitere Eltern und Kinder dienen, die in der aktuellen Lage viel Zeit haben haben und anderen Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern möchten.