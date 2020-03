Die Zahl der infizierten Personen in Ulm und der Umgebung steigt an. Zwei Männer im Alter von 48 und 53 Jahren sind positiv auf das Virus getestet worden, wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch mitteilte. Einer der Infizierten ist in Dornstadt wohnhaft.

Bei den Fällen handelt es sich um Mitglieder von insgesamt vier Familien, die sich während der Faschingsferien gemeinsam in Südtirol aufgehalten hatten. Alle vier Familien befinden sich derzeit in häuslicher Isolation.

Den erste Coronavirus-Fall in Ulm wurde am Dienstag bekannt. Eine 45-jährige Frau, die nach einem Skiurlaub in Südtirol über Halsschmerzen, Fieber und Schnupfen klagte, wurde positiv auf das Virus getestet. Auch ein 12-Jähriger aus der Reisegruppe ist an dem Virus erkrankt. Die beiden infizierten Männer waren laut des Landratsamts Alb-Donau-Kreis mit der Frau und dem Jungen auf einem gemeinsamen Skiurlaub in Südtirol.

Wie das Landratsamt weiter mitteilt, wurde bei zwei Männern im Alter von 56 Jahren und 19 Jahren aus Langenau ebenfalls das Virus nachgewiesen. Auch sie waren in Südtirol im Urlaub. Die insgesamt fünfköpfige Familie befindet sich in häuslicher Quarantäne.

An mehreren Ulmer Schulen sind indessen Klassenfahrten abgesagt worden. Italienische Schüler reisen nicht nach Ulm, Franzosen wollen hiesige Schüler nicht bei sich.

Rund 50 Infizierte in Baden-Württemberg

Im Land haben sich nachweislich mittlerweile 50 Menschen (Stand: Mittwochnachmittag) mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. Wie das Sozialministerium mitteilte, kamen am Mittwochnachmittag noch einmal sechs Fälle hinzu. Es geht um eine 46 Jahre alte Frau aus dem Main-Tauber-Kreis, die zuvor in Südtirol war, um einen 61 Jahre alten Mann aus Ludwigsburg, der in Neapel in Italien war, und um eine 55 Jahre alte Frau aus Stuttgart, die aus Barcelona (Spanien) zurückgekehrt war. Bei drei Fällen im Rhein-Neckar-Kreis handelt es sich um einen 55-Jährigen, der zuvor Kontakt zu einer infizierten Person hatte, um einen 36 Jahre alten Reiserückkehrer aus dem Iran und um einen 55-Jährigen, der zuvor in Südtirol gewesen war.

Im Südwesten war die erste Infektion mit dem Virus am 25. Februar bestätigt worden. Es handelte sich um einen 25-Jährigen aus dem Landkreis Göppingen, der sich zuvor in Italien aufgehalten hatte. Nach den Worten von Sozialminister Manne Lucha (Grüne) zeigen die Patienten im Südwesten bislang milde Krankheitsverläufe.

Lucha mahnte im Landtag noch einmal zur Besonnenheit. „Unsere Strategie lautet grundsätzlich: höchste Aufmerksamkeit, höchste Achtsamkeit, aber kein Alarmismus.“