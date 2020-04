Welche Rolle spielen Kinder bei der Verbreitung von Covid-19? Eine nun an der Uni-Kinderklinik startende Studie soll Antworten liefern. Möglichst schnell. Die ersten Ergebnisse will Prof. Klaus-Michael Debatin, Ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, schon in drei Wochen liefern. In Zusammenarbeit mit den Uniklinika in Tübingen, Freiburg und Heidelberg. „Es ist das erste Mal, dass alle sich an einer gemeinsamen Studie beteiligen“, sagt Debatin.

Gesucht: Gesunde Kinder unter zehn Jahren samt Elternteil

An jeder Klinik sollen 500 Eltern-Kind-Paare aus dem jeweiligen Einzugsgebiet untersucht werden. Insgesamt also 2000 Kinder und 2000 Erwachsene. Gesucht werden in Ulm also 500 Kinder im Alter von einem bis zehn Jahren, die nicht chronisch krank sind. Dazu ein Elternteil. Weder Eltern noch Kinder dürfen nachgewiesenermaßen Corona gehabt haben.

Interessenten melden sich bitte möglichst schnell bei der Uni-Kinderklink

Die Uni- Kinderklinik bittet Eltern, die mit ihren Kindern teilnehmen möchten, dringend um Kontaktaufnahmen. Zur Terminvereinbarung wenden sich Interessenten an die Hotline der Uni-Kinderklinik oder schicken eine E-Mail: Tel. (0731) 500 444 60 (täglich 10 bis 14 Uhr) E-Mail: kinder.studie-corona@uniklinik-ulm.de