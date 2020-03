Das Coronavirus verbreitet sich und legt Deutschland lahm. Firmen, Geschäfte, Restaurants – nahezu alles ist dicht, die Menschen sollen daheim bleiben, es herrscht ein weitreichendes Kontaktverbot. Erlaubt ist es in Baden-Württemberg immerhin noch, unter bestimmten Bedingungen in die Natur zu gehen.

Diese Möglichkeit nehmen offenbar immer mehr Menschen wahr, wie das Wochenende wieder zeigte: Tausende gehen spazieren, treiben Sport – zum Beispiel Joggen oder Rad fahren – sogar Inline-Skates werden zusehends aus dem Keller geholt.

Tausende machen Ausflüge in Zeiten von Corona

An vielen Hotspots in der Region ist dementsprechend viel los. Am Wasserfall Bad Urach zum Beispiel waren Horden von Wanderern unterwegs. Auch im beliebten Naturschutzgebiet Eselsburger Tal bei Herbrechtingen stiefelten und radelten am Sonntagmittag zahlreiche Menschen an der Brenz oder in den Hügeln darüber herum.

Und wer zurzeit an der Donau in Ulm und in der Friedrichsau unterwegs ist, muss auf den engen Wegen zeitweise Slalom gehen, um einigermaßen den Sicherheitsabstand gegen das Coronavirus zu anderen Menschen einhalten zu können. Doch das ist zeitweise kaum möglich, ständig werden Fußgänger von Radlern angepingt, Skater ziehen ihre Kurven und Jogger keuchen nur wenige Zentimeter an einem vorbei. Ganz zu schweigen von den Wochenmärkten, bei denen Abstände zwangsläufig manchmal nicht einzuhalten sind.

Wie groß ist das Risiko einer Ansteckung im Freien?

Da kann schon ein mulmiges Gefühl aufkommen und man stellt sich die Frage: Wie groß ist das Risiko einer Ansteckung im Freien – und welche Regeln muss ich einhalten? Fragen und Antworten:

Was ist der wichtigste Schutz im Freien? Grundsätzlich gilt – auch beim Sport und Bewegung im Freien sowie auf dem Wochenmarkt: Mindestens 1,5 Meter Abstand halten. Außerdem sollen die üblichen Hygieneregeln eingehalten werden.

Muss ich keuchenden Joggern ausweichen? „Bild“ zitiert eine Lungenfachärztin. Demnach werden in der freien Natur die möglicherweise infektiösen Tröpfchen schnell verweht: „Wenn man mit Abstand aneinander vorbeijoggt, ist keine Infektionsgefahr gegeben.“ Außerdem würden möglicherweise infektiöse vor allem durch Husten, weniger durch Schnaufen verbreitet.

Ist es gefährlich, beim Sport im Freien durch die Anstrengung tiefer zu atmen? Die Expertin sagt dem Blatt zufolge, dass das nicht gefährlicher sei. Vielmehr sorge die körperliche Bewegung für eine bessere Durchlüftung und Durchblutung der Lunge. Dies senke das Risiko einer Lungenentzündung.

Darf ich mich mit Fremden im Freien unterhalten? Das sollte man entsprechend der allgemeinen Kontakteinschränkung vermeiden.

Wenn jemand hustet, bleibt dann an dieser Stelle eine Art „Wolke“ mit infektiösen Tröpfchen stehen, die ich einatmen könnte? Hier sagt die Expertin Bild zufolge klar: „Nein. Die Tröpfchen, die beim Husten entstehen, sind vergleichsweise groß und fallen recht schnell zu Boden, zusätzlich werden sie vom Wind verweht.“

Das sind die Regeln für Sport und Spaziergänge im Freien

Verbot von Ansammlungen von mehr als zwei Personen für ganz Deutschland

In allen Bundesländern außer Bayern ist der Aufenthalt im öffentlichen Raum mit maximal einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person erlaubt

Ausnahmen gelten in Baden-Württemberg für Großeltern, Eltern, Kinder und Lebenspartner, auch wenn sie nicht im eigenen Haushalt leben. Mit ihnen kann man sich also jederzeit treffen.

Beim Sport gilt dasselbe wie beim Spaziergehen. Erlaubt mit der Familie oder mit einer anderen Person, wenn der Sicherheitsabstand eingehalten wird.