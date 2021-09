Räume in Kindergärten- und Tagesstätten sowie Klassenzimmer, in denen die Fenster nicht geöffnet werden können, sind in Zeiten der Coronapandemie nicht gerade begehrte Aufenthaltsorte. Schließlich weiß man inzwischen, dass sich die Viren in Innenräumen ansammeln und die Konzentration eine e...