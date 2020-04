Die erste Corona-Meldung in der Region datiert vom 2. März. Eine 45-jährige Frau und ein 12-jähriges Kind waren nach dem Skiurlaub in Südtirol positiv getestet worden. Das sind noch keine sechs Wochen her, aber seither hat sich die Situation drastisch verändert. In verschiedenen Phasen und Ausprägungen gelten – in Bayern und Baden-Württemberg zeitlich versetzt – seit etwa drei Wochen weitreichende Einschränkungen im täglichen Leben. Oberste Maxime lautet hierbei: Abstand halten und möglichst nicht aus dem Haus gehen, so es nicht unaufschiebbar notwendig ist.

Freilich erlebt man im Grenzgebiet Ulm/Neu-Ulm die unterschiedlichen Regelungen auch besonders deutlich. Bayern hat früher und härter reagiert, Baden-Württemberg schnell nachgezogen, aber nicht ganz so restriktiv. Wer nicht unbedingt vor die Tür muss, soll in Bayern zuhause bleiben. Lediglich der Gang zur Arbeit, zum Arzt oder zum Einkaufen ist davon ausgenommen. Verabredungen zum Spazieren? Verboten. Mit einem Freund im freien Sport machen? Verboten. Freunde besuchen? Verboten. Bayern ist streng, das macht sich auch in der Bilanz der Polizei bemerkbar, die zwischen dem 19. März und dem 6. April schon 200 Anzeigen verteilt hat.

Viele sind nicht gut informiert

Überwiegend geht es nach Aussage von Polizeioberrätin Michaela Baschwitz um Personen, die in kleineren Gruppen unterwegs sind. Vor allem junge Menschen wüssten oft nicht, was sie dürfen. „Es gibt schon gar nicht so wenige, die einfach nicht richtig informiert sind“, sagt die Leiterin der Polizeiinspektion Neu-Ulm. In den meisten Fällen würden die Passanten dann erst mal darauf hingewiesen und ermahnt. „Die Beamten erklären viel und reden mit den Menschen, um ein Gefahrenbewusstsein zu schaffen“, sagt Baschwitz. Überall scheint das aber nicht anzukommen. Erst am Montag diese Woche hat eine Polizeistreife eine Party in einer Kleingartenanlage aufgelöst. Dort saßen abends gegen 21 Uhr sechs junge Männer fröhlich ums Lagerfeuer, was jeden einzelnen ein Bußgeld von 150 Euro gekostet hat.

Polizei kontrolliert auch Privatwohnungen

Etwas teurer dürfte es für einen Wirt werden, der am 8. März noch kurz nach 19 Uhr seinen Stammtisch bewirtete, obwohl er bereits nachmittags hätte die Kneipe schließen müssen. Wenige Tage später wurde die Gastronomie ganz stillgelegt. Immer öfter hat es dafür in den letzten Tagen Hinweise von Nachbarn gegeben, die Wohnungspartys anzeigten. Am vergangenen Wochenende waren zwei solcher Feiern in privaten Räumen, zuletzt in der Nacht auf Donnerstag. „Trotz der Negativbeispiele hält sich der Großteil der Menschen an die Regeln“, sagt Baschwitz: „Das Verständnis ist schon da.“ Vom Polizeipräsidium in Kempten geht aber die Warnung aus, ins Allgäu zum Bergwandern zu fahren. Dort würden verstärkt die Parkplätze kontrolliert, weil es immer wieder zu Verstößen gekommen war.

An Ostern wird verstärkt kontrolliert

Auch auf Ulmer Seite zieht die Stadt Bilanz. „Ich war selber viel unterwegs und habe den Eindruck, dass die Mensch disziplinierter sind als noch zu Beginn der Krise“, sagt Reiner Türke vom Ordnungsamt. Dennoch hat die Polizei viel zu tun. Und allein in den zurückliegenden zehn Tagen wurden 330 Verstöße festgestellt. Zwar gebe es überwiegend Verständnis, aber eben auch die „Unbelehrbaren“, die ihren Frust an der Polizei ausließen. Von Verstößen in Gartenanlagen oder von Feiern in Privaträumen weiß die Polizei Ulm nicht zu berichten.

Beiderseits der Donau wird aber von der Polizei und den Kommunen darauf hingewiesen, dass über die Ostertage streng kontrolliert werde. „Wir haben alles auf der Straße, was geht“, sagt Türke.