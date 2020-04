Die aktuellen Infektionszahlen der Region liegen (Stand Sonntagnachmittag) bei 1191 bestätigten Corona-Fällen. Das sind 26 Menschen mehr als noch am Freitag, die am Coronavirus erkrankt sind. Auch die Zahl der Todesfälle ist gestiegen: Inzwischen sind 32 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Das sind 16 im Bereich der Stadt Ulm und des Alb-Donau-Kreises und damit zwei mehr als am Freitag.

Aktuelle Corona-Zahlen für Stadt und Kreis Neu-Ulm

Im Kreis Neu-Ulm liegt die Zahl der Todesfälle seit Freitag bei ebenfalls 16. Wie das Landratsamt für die bayerische Donauseite mitteilt, waren Stand gestern 402 Corona-Infektions-Fälle bestätigt (+14); 296 (+11) gelten als genesen und wurden aus der Quarantäne entlassen. Aktuell sind 90 Personen erkrankt.

Coronavirus-Statistik für Ulm und den Alb-Donau-Kreis

Für die Stadt Ulm gibt das öffentliche Gesundheitsamt 252 (+8) Corona-Fälle an und 537 (+4) für den Alb-Donau-Kreis – das macht insgesamt 789 bestätigte Infektionen. Die Zahl der Menschen, die die Viruserkrankung überstanden haben, beziffert die Behörde mit insgesamt 618 Personen.