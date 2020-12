Gesundheitsämter gemeldet werden.“ Zudem könne es sein, dass nicht alle Gesundheitsämter und Landesbehörden an allen Tagen an das RKI übermitteln. Am Mittwoch wurde für die Stadt Ulm eine Sieben-Tage-Inzidenz von 98 berichtet, für den Alb-Donau-Kreis von 109, und für den Landkreis Neu-Ulm von 98,2. Der Höchststand der Sieben-­Tage-Inzidenz war in unserer Region Mitte des Monats erreicht worden, als der Wert überall mehr als 200 betrug. Inwiefern die aktuell niedrigeren Zahlen aber tatsächlich dem Lockdown geschuldet sind, werden die kommenden Wochen zeigen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) weist darauf hin, dass bei der Interpretation der Fallzahlen während der Weihnachtsfeiertage, zum Jahreswechsel und an den umgebenden Tagen zu beachten ist, dass derzeit weniger Personen einen Arzt aufsuchen, dadurch weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt werden. „Dies führt dazu, dass weniger Erregernachweise an die zuständigengemeldet werden.“ Zudem könne es sein, dass nicht alle Gesundheitsämter und Landesbehörden an allen Tagen an das RKI übermitteln.

Zahl der Corona-Toten

Unterm Strich war der Dezember der heftigste Monat seit Beginn der Pandemie. Ein paar Zahlen zum Vergleich: Im September gab es in der Doppelstadt und beiden Landkreisen 476 Neuinfektionen, im Oktober 1728 und im November 3079. Im Dezember sind es – Stand 30.12. – 3568. Die Gesamtzahl der seit März mit dem Coronavirus infizierten Menschen beträgt in der Region somit 10 674: in der Stadt Ulm 2847, im Alb-Donau-Kreis 3993 und im Kreis Neu-Ulm 3834. Auch die Zahl der Corona-Toten zeigt, wie sehr sich das Geschehen in den vergangenen zwei Monaten zugespitzt hat. Bis Anfang November waren in der Doppelstadt und den beiden Landkreisen 73 an Covid-19 erkrankte Menschen gestorben. Im November allein waren es dann 53 weitere, im Dezember noch einmal 61 – insgesamt also 187.