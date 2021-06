Zahlen, die Zuversicht speisen: 23,7 in der Stadt Ulm, 14,7 im Alb-Donau-Kreis und 16,0 im Landkreis Neu-Ulm. So lauteten die am Freitag vom Robert-Koch-Institut (RKI) vermeldeten Inzidenzwerte. Die Zahlen sinken vor Ort also weiter. Damit sind die tiefsten Werte seit Mitte Oktober erreicht, auch we...