Die Landesregierung will die coronabedingten Einschränkungen für vollständig Geimpfte aufheben.

Der leichte Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland vorige Woche scheint vor allem auf Corona-Infektionen bei jungen Erwachsenen zurückzugehen.

bei jungen Erwachsenen zurückzugehen. Jeden Tag veröffentlichen die Landratsämter in Baden-Württemberg und das Robert Koch-Institut (RKI) die heutigen Daten zur Corona-Lage. Wie sind die Daten heute, am Mittwoch, 14.07.2021?

Corona-Zahlen in BW am 14.07.2021: Inzidenz, Neuinfektionen, Todesfälle und Genesene

7-Tage-Inzidenz: 8,1 (Vortag: 7,2)

8,1 (Vortag: 7,2) Zahl der Infizierten seit Pandemie-Beginn: 502.324

Zahl der Neuinfektionen: 229

Todesfälle seit Pandemie-Beginn: 10.328

Neue Todesfälle: 5

Zahl der Genesenen: 490.146

R-Wert (7-Tage): 1,08

Intensivbetten Baden-Württemberg: Daten der Intensivstationen in BW

Krankenhäuser in BW. Die Werte am Mittwoch, 14.07.2021: Das DIVI-Intensivregister gibt Auskunft über die Lage der Intensivstationen der. Die Werte am Mittwoch, 14.07.2021:

Covid19-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung: 49

Davon invasiv beatmet: 31

Betten belegt: 2013

Betten betreibbar: 2373

Kreise in BW mit dem höchsten und dem niedrigsten Inzidenzwert

Laut dem Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg hat am Mittwoch, 14.07.2021, der Landkreis Schwäbisch Hall die mit 0,5 niedrigste 7-Tage-Inzidenz in BW. Der Stadtkreis Ulm weist die höchste Inzidenz mit 26,8 auf.

Stadtkreis Ulm mit höchstem Wert seit sechs Wochen

Ulm ist jetzt unter den fünf Stadt- und Landkreisen in Deutschland mit der höchsten Inzidenz. Am Dienstag wurden so viele neue Fälle gemeldet wie seit sechs Wochen nicht mehr: