Ist es ein Zeichen dafür, dass die neuerlichen Corona-Beschränkungen in der Gastronomie und in Teilen des öffentlichen wie privaten Lebens erste Wirkung zeigen? Dies anhand der Zahl der in Ulm stationär behandelten Covid-Patienten zu beurteilen ist schwierig, denn zu schweren Verläufen kommt e...