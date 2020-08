In Heilbronn liegt nach Information des RKI Dashboards der 7-Tage-und damit über der, die eine Vorwarnstufe auslöse. Auf diese Grenze hatten sich die Bundesländer und die Bundesregierung Anfang Mai geeinigt. Der 7-Tage-R-Wert gibt an, wie viele von 100.000 Einwohnern sich in den letzten sieben Tagen mit deminfiziert haben. Härtere Maßnahmen wie beispielsweise ein Shutdown werden erst bei einem Wert von 50 ergriffen. Ab diesem Wert wäreverpflichtet, sofort weitreichendezu verhängen. Sind die Infektionen klar abgrenzbar, z.B. in einem Pflegeheim, gelten die Beschränkungen nur für diese Einrichtung.