Nach einigem Hin und Her mit den Corona-Landesverordnungen und einer Auseinandersetzung mit der Ulmer Stadtverwaltung kann Drogeriemarkt-Unternehmer Erwin Müller sein Kaufhaus in der Hirschstraße möglicherweise wieder komplett öffnen.

Corona-Landesverordnung: Auch die Umsatzverteilung kann entscheidend

Hintergrund ist ein Urteil des Verwaltungsgerichts in Sigmaringen, das der Müller-Gruppe erlaubt hat, ihre 2500 Quadratmeter große Filiale in Biberach von sofort an wieder komplett zu öffnen. Inklusive der Abteilungen Haushaltswaren, Spielwaren und Multimedia.

Auf Beschwerde Müllers hatte das Gericht – auch mit Zustimmung eines Vertreters des Landes Baden-Württemberg – entschieden, dass die Filiale in Biberach in der Fläche nicht beschränkt werden muss. Der Grund: Müller, der in Biberach ein mit Ulm vergleichbares Sortiment anbietet, konnte nachweisen, dass die Filiale über 50 Prozent des Umsatzes mit Artikeln macht, deren Verkauf nicht mit Flächenbegrenzungen belegt ist. Drogerieartikel, Bücher oder Lebensmittel beispielsweise.

Müller ist im Austausch mit den Behörden

Auf Anfrage, ob nun auch beabsichtigt sei, das Kaufhaus in Ulm wieder komplett zu öffnen, ließ die Müller-Konzernzentrale in Jungingen am Mittwoch einen Sprecher nur einen Satz übermitteln: „Man ist im Austausch mit den Behörden.“

Umsatzverteilung zur Prüfung bei der Stadt Ulm eingereicht

Wie OB Gunter Czisch bestätigte, gehört zu den Abstimmungspartnern auch die Stadtverwaltung. Dort hat Müller inzwischen auch die Umsätze des Ulmer Kaufhauses zur Prüfung eingereicht. Mehr wollte der Oberbürgermeister zum konkreten Fall nicht sagen. „Wir wollen beim Land jetzt grundsätzlich nochmal klären, wie die Maßstäbe anzuwenden sind“, sagt Czisch. Wenn die Umsatz-Regelung nun landesweit Gültigkeit habe, sei er eher erleichtert. „Ich bin ausdrücklich froh, dass jetzt an einer Stelle entschieden wurde, wie sich die Belange der Gewerbefreiheit und des Infektionsschutzes zueinander verhalten“, erklärt Czisch.

Ulmer OB Czisch legt Wert auf Richtlinien-Sicherheit

Man erlebe jetzt eben eine „Aufräum- und Klärungsphase der Gerichte“, meint Czisch. „Da muss man niemand Vorwürfe machen, weil ja alles schnell gehen musste.“ Manche Maßstäbe, die vom Land angelegt wurden, seien in aller Hektik entstanden und könnten so nicht in jedem Punkt gerichtsfest sein. „Wichtig ist, dass jetzt Ruhe einkehrt und wir nicht immer neue Richtlinien bekommen“, betont Czisch.

Und wie geht es dann jetzt mit dem Müller-Kaufhaus in der Hirschstraße weiter? „Es ist jedenfalls so, dass die Firma Müller nicht auf eine Genehmigung von uns angewiesen ist“, sagt Czisch. Im Zweifel müsse sein Amt nur kontrollieren, ob die aktuell gültigen Vorgaben des Landes eingehalten werden.