Frust! Überall in Ulm und erst Recht in Neu-Ulm sind Menschen unterwegs, die enttäuscht sind, wütend, verzweifelt. Weil sie darauf bauten, in der kommenden Woche ihr Handelsunternehmen wieder öffnen zu können, klammheimlich hofften, ihr Café wieder aufsperren zu können, oder einfach nur erwarteten, dass sie jetzt, nach Ostern, ihr normales Leben wieder zurückbekommen.

Doch das alte Normal gibt es nicht mehr. Das ist die eigentliche Botschaft, die Virologen und Wirtschaftsweisen zuletzt setzten. Wir werden alle gemeinsam gezwungen sein, eine neue Normalität zu erkämpfen. Wir müssen einen anderen Sommer ohne Kultur, Partys, Sportevents, Vereinsfeste und Fernreisen verkraften. Stehen vor einem Jahr der wirtschaftlichen Sorgen und müssen um unsere individuellen Freiheiten, lieb gewonnene Gewohnheiten bangen. Das ist ätzend!

Die Region wacht auf

Klar, wir fürchten um die von uns so gerne in Anspruch genommene Selbstbestimmtheit und die damit verbundene Leichtigkeit. Ein Lebensgefühl, das sich in unserer Wohlstandsgesellschaft allerdings für viele in einem staatlichen Vollkasko-Ambiente entfalten konnte. Das ist kein Vorwurf. An keinen von uns. Nur ein Fakt, an dem sich das aktuelle Lamentieren messen lassen muss.

Ja, keiner muss verstehen, warum Läden mit 790 Quadratmetern Verkaufsfläche am Montag aufsperren dürfen, während unwesentlich größere Geschäfte dicht bleiben. Nein, niemand muss sich erklären können, warum es für die Gastronomie keinen abstandswahrenden Soft­einstieg geben wird.

Doch was hält uns davon ab, positiver auf den aktuellen Pandemie-­Stand zu blicken? Ganz ohne die eingeschränkte Bewegungsfreiheit in alle ihren Facetten zu goutieren, sollten wir auch mal dankbar sein: dafür, dass wir in Ulm, Neu-Ulm und darum herum leben. In einer wirtschaftsstarken Region, die Teil eines demokratischen Staates ist, der sich einer sozialen Marktwirtschaft verpflichtet fühlt. Sofort- und Finanzhilfen, überdurchschnittliche Gesundheitsfürsorge inklusive.

Deshalb freuen wir uns doch einfach, dass die Region langsam aufwacht. Lassen Sie uns den örtlichen Handel und die heimische Gastronomie und alle Kranken und Notleidenden in den kommenden Wochen stützen. Finanziell, moralisch, bis auf Weiteres Corona-regelkonform. Aber ohne zu viel Frust!