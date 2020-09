Je eine Schulklasse in Neu-Ulm und Elchingen sowie eine Kindergartengruppe in Neu-Ulm in Quarantäne, dazu den Frühwarnwert überschritten: Das Corona-Geschehen im Landkreis Neu-Ulm zwingt die Behörden zum Nachdenken. Einschränkende Maßnahmen für den gesamten Landkreis seien aber „aktuell ni...