Seit Dienstag (1.12) gelten in Baden-Württemberg neueim Kampf gegen Corona. Für Weihnachten und Silvester sind jedoch Lockerungen geplant. Wie hat sich die Lage inund dementwickelt? Das Landratsamt Alb-Donau-Kreis aktualisiert die Fallzahlen täglich. Auf dem Dashboard sind die neuen Corona-Zahlen einzusehen.

Welche Corona-Regeln gelten derzeit in Ulm? Vor Weihnachten die Regeln zu verschärfen, wäre ein kluger Zug gewesen, findet unser Redakteur Hans-Uli Mayer in seinem Kommentar zu denist jetzt der richtige Zeitpunkt für ein Böllerverbot am Münsterplatz?