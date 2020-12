Wer am Samstag in die Fußgängerzonen in der Ulmer Innenstadt geht, muss eine Maske tragen. Angesichts der hohen Infektionszahlen verhängen Stadt und Landkreis eine so genannte Allgemeinverfügung für den Stadtkreis Ulm, die eine generelle Maskenpflicht für die Fußgängerzonen (Sedelhöfe, Bah...