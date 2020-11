Im Dreifaltigkeitshof, einer Senioren-Pflegeeinrichtung in Ulm, ist in den vergangenen Tagen ein mit dem Coronavirus infizierter Bewohner gestorben. Es handelt sich um den ersten Todesfall im Zusammengang mit Covid-19 in dieser Einrichtung, teilt das Landratsamt mit. Zudem sind weiterebeim Gesundheitsamt eingegangen: Nach derzeitigem Stand haben sich 17 Bewohner (fünf Neuinfektionen) und zehn Mitarbeitende (vier Neuinfektionen) mit Corona angesteckt. Auch imist ein weiterer an Covid-19 erkrankter Bewohner gestorben. Imin Söflingen erhöht sich die Zahl der positiv getesteten Mitarbeitenden um eine Person auf sieben. Die Zahl der infizierten Bewohner stieg um 14 auf 22.