Die Notgruppenbetreuung von Kita- und Schulkindern ab Montag, 27. April, ausgeweitet. Die Stadt Ulm bittet in einer Mitteilung Eltern und Sorgeberechtigte, ihren Bedarf bis Samstag, 25. April 2020, um 12 Uhr mitzuteilen. Alle bis dahin eingegangenen Anfragen werden am Wochenende bearbeitet und beantwortet. Wer einen Platz erst zu einem späteren Zeitpunkt bis einschließlich Ende der Pfingstferien benötigt, wird gebeten, sich bis spätestens zum Mittwoch, 29. April 2020, anzumelden.

Präsenzbescheinigung des Arbeitgebers notwendig

Sorgeberechtigte, die eine „Präsenzpflicht am Arbeitsplatz haben, unabkömmlich sind und kein anderweitiges Betreuungsangebot für ihre Kinder haben“, sollen die erweiterte Notbetreuung künftig in Anspruch nehmen können. Voraussetzung dafür ist die Vorlage einer Bescheinigung des Arbeitgebers. Die Präsenzbescheinigung kann bis Donnerstag, 30. April 2020, eingereicht werden.

Sorgeberechtigte, die Bedarf an der Notgruppenbetreuung haben, richten ihre Anmeldung inklusive der Präsenzbescheinigungen des Arbeitgebers an schulkindbetreuung@ulm.de. Das Formular für die Präsenzbescheinigung kann unter www.ulm.de abgerufen werden.

Die Notbetreuung an den Grundschulen erfolgt schultäglich von 7.00 Uhr bzw. 7.30 Uhr bis maximal 17.00 Uhr und wird soweit möglich am entsprechenden Schulstandort durchgeführt.

Sorgeberechtigte der Kinder an Kindertageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft melden sich bitte an der jeweiligen Einrichtung an, ein entsprechendes Formular wurde über die Einrichtungen versandt. Alternativ kann auch das Formular für die Schulkindbetreuung auf www.ulm.de nutzen. Die Notbetreuung findet in kleinen Gruppen in der Einrichtung statt, die ein Kind bislang besucht hat.

Ausnahmen für die Notbetreuung

Von einer Notbetreuung ausgenommen sind Kinder, die Symptome eines Atemwegsinfekts oder eine erhöhte Temperatur haben oder in Kontakt zu einer mit Corona infizierten Person stehen oder standen.

Gebühren werden erlassen

Die Gebühren für die Kinder, die wegen der Schließungen nicht betreut werden können, werden für den gesamten Monat Mai erlassen. Ab Mai 2020 wird für die Notgruppenbetreuung ein Entgelt erhoben, teilt die Stadt Ulm mit. Ausgenommen davon seien die weiterführenden Schulen sowie die Ganztagsschulen.