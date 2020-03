Es ist so anders geworden in Ulm und Neu-Ulm und der Region durch das Coronavirus. Die Stammkneipe hat zu. Das Hobbyfußball-Team pausiert. Mal kurz in die Stadt zum Shoppen, das geht nicht mehr. Oma und Opa grüßen nur noch per Facetime vom Handybildschirm. Und man kann am Abend die Stadt vom Kienlesberg bis zur Donau durchqueren, ohne einen anderen Menschen zu treffen. Kontaktverbot und Diskussionen um Ausgangssperren tun ihre Wirkung.

Irgendwas zwischen Einsamkeit und Entschleunigung verlangt die Corona-Krise uns ab. Oft weicht das Gefühl der individuellen Freiheit dem der Befangenheit. Auch weil in vielen Betrieben Kurzarbeit angemeldet ist, Gastronomen, Einzelhändler und andere Selbstständige um ihre Existenz fürchten.

Und doch ist da bei all diesen Ängsten und Notlagen etwas Positives, Mutmachendes wahrzunehmen: Der erzwungene Rückzug ins eigene Zuhause, das Zurückgeworfensein auf die eigene Existenz hat in Ulm und Umgebung nicht das Trennende beflügelt. Nein, mitten in der Krise sprießt das Einende.

Gerade in Corona-Zeiten: Ein ansteckendes Lachen für die Mitmenschen?

Gastronomen, die schließen mussten, kochen für gestresste Klinikbeschäftigte, Hoteliers geben unbelegte Zimmer kostenfrei an müde Helfer. Leute, die es sich leisten können, spenden für jene, die unter der Schließung der Tafelläden zu leiden haben. Viele kaufen für weniger mobile Nachbarn ein. Das ist das Gegenteil von Vereinzelung.

Wir sind zusammen, nicht (nur) allein – dieses Gefühl sollten alle mit in die kommende Zeit nehmen. Und es einlösen. Kümmern wir uns um Freunde, Nachbarn und diejenigen, die schweren Mutes sind. Wer weiß schon, wie lange die Kontaktsperre andauert. Sicher ist, dass es leichter wird, wenn sich alle ein wenig auf die verbliebenen schönen Dinge des Lebens besinnen. In ihrem – in der Tat oft bedrückenden – Alltag noch Platz lassen für ein aufmunterndes Hallo und ein erleichterndes Aufatmen zwischendurch, für ein nettes Wort und ein freundliches Lächeln. Vielleicht sogar für ein Lachen – das darf dann sogar ansteckend sein.

Zeigt eurem Umfeld einfach auch, wenn es euch im Homeoffice, in den eigenen vier Wänden oder auch im Urlaub im eigenen Garten gut geht! Wir als SÜDWEST PRESSE helfen gerne dabei: Schickt uns ein aufmunterndes Foto aus eurem Alltag – mit eurem Namen und der (wirklich!) kurzen Geschichte zum Bild an die Adresse regionalredaktion@swp.de. Wir verbreiten dann möglichst viele eurer guten Momente über die Zeitung oder swp.de