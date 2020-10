Die Fenster sind verspiegelt, die Tür hat ein Zahlenschloss. An 15 Arbeitsplätzen werden Akten gescannt, die Papiere danach vernichtet. Es herrscht geschäftige Ruhe, Datenschutz wird groß geschrieben. 35 000 Seiten werden in dem Raum täglich eingelesen, die Daten über Share-Server an die Kun...