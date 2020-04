Für die Ulmer ist es einer der höchsten Festtage im Jahr: Der Schwörmontag. Am gesamten Schwörwochenende steht Ulm Kopf – eigentlich auch wieder 2020. Doch dann kam das Coronavirus und damit das Aus für das Schwörwochenende. Am Mittwoch hat Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammen mit den Ministern der Länder bekanntgegeben, dass bis zum 31. August keine Großveranstaltungen in Deutschland stattfinden dürfen.

Am Freitag, 17. Juli, wäre das Schwörwochenende gestartet. Der Schwörmontag wäre am 20. Juli gewesen.

Aus für Schwörmontag: So reagiert die Facebook-Community

Jetzt war’s das aber für den Schwörmontag und die Konzerte auf dem Münsterplatz. Reaktionen darauf gibt es viele. Auf Facebook etwa reagieren die Nutzer fast durchweg mit weinenden Emojis und gebrochenen Herzen.

Zwei Nutzer beschwört das schlechte Wetter herauf, sodass die Absage weniger schmerzt. Christoph schreibt: „Hoffen wir alle, es ist an diesem Montag richtig mieses Wetter mit Donner und Hagel, dann tut es nicht weh...“.

Nutzer Chris schreibt: „Dann schwören wir jetzt schon mal darauf, dass es am ganzen Wochenende, sowie am Montag regnet oder schneit, dann fällt es zumindest dann nicht mehr ganz so schlimm aus.. 😢“

User Robert findet die Absage gar nicht mal so tragisch: „Der Massenevent fehlt mir als alter Sack inzwischen 0,0% ...dann lieber gemütlich ein paar Bierchen an der Donau. Der Natur schadet es zu dem auch nicht 🙂. Und der Act am Schwörsonntag 🤔🤢hach ....“ Am Schwörsonntag wäre Sänger Mark Forster auf dem Münsterplatz aufgetreten.

Die Userin Bianca bringt es auf den Punkt: „Ein dunkles Jahr in der Ulmer Geschichte 😔“

User Oli hingegen kann es nicht verstehen, wie Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch den Schwörmontag in seiner nun angepassten Form akzeptieren kann: „Der Oberbürgermeister kann den Schwörmontag in seiner veränderten Form durchaus verschmerzen. „Der Schwörmontag wird zurückgeführt auf den Kern seiner identitätsstiftenden Tradition“, sagt Czisch. ... mit Verlaub Herr OB suchen sie sich bei so einer Denkweise eine andere Stadt! Nächstes Jahr wird gefälligst wieder durchgedreht.“ Das sieht User Fabian anders. Er antwortet darauf und findet, dass der Schwörmontag in den letzten Jahren „hart eskaliert“ ist. Etwas ruhiger schade daher nicht.

Userin Erika findet die Absage auch nicht wirklich toll, versteht die Entscheidung aber: „Ist zwar traurig, aber verständlich. Da müssen wir jetzt durch.“

Das sagt Ulms Oberbürgermeister

Gunter Czisch sagt, er könne den Schwörmontag in seiner veränderten Form verschmerzen. „Es wird ein ruhigerer und hoffentlich trotzdem schöner Schwörmontag“, so Ulms OB.

So sieht der Schwörmontag 2020 aus

Keine Konzerte, kein Nabada, keine Party in der Friedrichsau und der Innenstadt. Immerhin will OB Czisch die Schwörrede halten. In jedem Fall vor dem Gemeiderat – wie viele Gäste sonst noch dabei sein dürfen, werde noch geklärt. Czisch versucht der Situation etwas Positives abzugewinnen: „Der Schwörmontag wird zurückgeführt auf den Kern seiner identitätsstiftenden Tradition.“

Kein Christopher Street Day und kein Donaufest

Vor einer Woche schon hatte das Donaubüro wegen Covid-19 das Internationale Donaufest im Juli abgesagt. Schon bevor die bundesweite Entscheidung gefallen ist, dass keine Großveranstaltungen stattfinden dürfen, war der CSD in Ulm und Neu-Ulm abgesagt worden.