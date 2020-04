Die Regierungschefs von Bayern und Baden-Württemberg, Markus Söder (CSU) und Winfried Kretschmann (Grüne), wollen sich zeitnah zu einem Corona-Krisengespräch treffen. „Ich werde diese Woche noch mich mit dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten (Winfried Kretschmann, Grüne), mit Distanz, aber in Ulm treffen, um die gemeinsamen Entwicklungen zu beraten“, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag in seiner Regierungserklärung zur Corona-Pandemie im Landtag in München.

Bayern: Maskenpflicht ab kommender Woche

Er glaube, gerade in diesen Zeiten sei die Zusammenarbeit notwendig. „Weil wir in Bayern und Baden-Württemberg ganz eng Seite an Seite und eins zu eins gehen, weil wir eine ähnliche Entwicklung haben.“

Am Vormittag hatte Söder hat in seiner zweiten Regierungserklärung zur Corona-Pandemie im Landtag in München für kommende Woche eine Maskenpflicht angekündigt. Diese Woche gelte bereits ein Gebot für einen Mund- und Nasenschutz. Doch von Montag, 27. April, an, mit der Öffnung der Geschäfte, werde eine richtige Maskenpflicht eingeführt. Sie gelte in Läden und im öffentlichen Nahverkehr. Bayern sei das erste westdeutsche Bundesland mit einer Pflicht für einen Mundschutz, betonte Markus Söder.