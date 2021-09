Am 13. September beginnt in Baden-Württemberg das neue Schuljahr, viele Kitas haben den Betrieb schon wieder aufgenommen. Es ist das dritte Schul- und Kita-Jahr, das von Corona geprägt sein wird. Wie ist die Stimmung bei den Eltern: Besteht Hoffnung, Angst, Skepsis, Resignation, Gelassenheit? An...