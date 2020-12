2020 – Das Jahr der Pandemie. Die Stadt Ulm blickt zurück. „Herausforderungen und Ereignisse“ haben dieses Jahr „zu einem ganz ungewöhnlichen gemacht“, erklärt eine Sprecherin der Stadt Ulm in einer Pressemitteilung. Besondere Jahre brauchen daher auch besondere Betrachtungen. Und so gibt es ein YouTube-Video der Stadt, das am heutigen Dienstag um 13 Uhr live geht, dass das Corona-Jahr aus Ulmer Sicht Revue passieren lässt.

Das Ulmer Jahr 2020: Diese Protagonisten spielen mit

Der aus Ulm stammende Filmemacher Cornelius Bierer fasst das Jahr aus Ulmer Perspektive zusammen. Protagonisten des Ulmer Jahresrückblicks sind:

Gunter Czisch, Oberbürgermeister

Martin Bendel, Erster Bürgermeister

Iris Mann, Bürgermeisterin

Tim von Winning, Baubürgermeister

Corona-Jahresrückblick in Ulm: Video-Premiere auf YouTube

Der Video-Jahresrückblick wird am Dienstag, den 22.12., auf YouTube zu sehen sein. Ab 13 Uhr läuft der Film auf dem YouTube-Kanal der Stadt:

Youtube

Wie die Stadt Ulm mitteilt, nehme das Thema Corona im Video „breiten Raum“ ein. Doch in dem 20-minütigen Film werden auch Dinge thematisiert, die trotz Corona vorangebracht worden seien. Das Impfzentrum in der Ulmer Messe spiele im Video ebenfalls eine Rolle.