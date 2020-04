Seit Donnerstag stellt die Handwerkskammer Ulm der Stadt ihr Internat auf dem Kuhberg bis auf weiteres als Notfallkrankenhaus zur Verfügung. Das Haus, das jetzt von der Stadt Ulm für die neue Nutzung vorbereitet wird, hat 70 Betten. „Nicht nur Kammer und Handwerksbetriebe halten in dieser Krise zusammen – auch mit unseren Partnern in der Regional- und Lokalpolitik sind wir in enger Abstimmung und helfen“, wird Hauptgeschäftsführer Tobias Mehlich in einer Mitteilung zitiert. Die Umnutzung wurde mit den Ulmer Basketballern abgesprochen, die das Internat auch als Sportlerwohnheim nutzen.

Mehr als 4.000 Anträge auf Soforthilfe gestellt

Die Handwerkskammer Ulm bearbeitet auch weiterhin Anträge auf Soforthilfe. Am sechsten Tag nach Start des Programms des Landes Baden-Württemberg habe sie bereits mehr als 14 Millionen Euro an Fördersummen für die Handwerksbetriebe in der Region zur Auszahlung empfohlen. Die Soloselbstständigen und mittelständischen Betriebe mit bis zu 50 Erwerbstätigen der insgesamt 19.500 Handwerksbetriebe zwischen Ostalb und Bodensee haben laut Mitteilung mehr als 4000 Anträge gestellt. 1731 Anträge seien bereits durch die Handwerkskammer Ulm vorbereitet, geprüft und zur Auszahlung an die L-Bank empfohlen (beinahe 1100 Anträge) beziehungsweise abgelehnt worden. 15,5 Prozent der Anträge stammen demnach aus dem Alb-Donau-Kreis, rund 11 Prozent aus dem Stadtkreis Ulm.

„Unsere Mitarbeiter leisten eine Mischung aus Beratung, Begleitung der Betriebe und dann einer betriebswirtschaftlichen Prüfung“, erläutert Mehlich das Vorgehen. Mehr als jeder dritte kleine Betrieb benötigte die Hilfe der Kammer, um die Anträge auf den Weg zu bringen und schnell an Geld zu kommen. Anderen rate man angesichts ihrer aktuellen Situation ab, einen Antrag zu stellen, wenn keine Gefährdung der Zahlungsfähigkeit gegeben ist. „Die Soforthilfe ist an enge Voraussetzungen geknüpft. Und nicht jeder Betrieb ist danach gefährdet oder in Zahlungsnot.“