Letzter Öffnungstag vor dem Lockdown: Am Dienstagvormittag war in den Fachmärkten der Blaubeurer Straße zunächst eher weniger los als am Vortag. Auch der Betrieb bei Ikea und Media Markt blieb im Rahmen. „Nicht so viel Andrang wie erwartet“ war bei Hornbach, wie ein Verkäufer sagte. „Im...