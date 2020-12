Wegen der dauerhaft hohen Infektionszahlen im Stadtkreis Ulm deutet sich immer mehr eine generelle Maskenpflicht für Teile der Ulmer Innenstadt ab. Nach Informationen der SÜDWEST PRESSE könnte eine solche bereits ab Samstag und für die Fußgängerzone gelten.

Corona Ulm: Ausgeh- und Alkoholverbot

Damit verbunden dürfte auch ein Ausschankverbot von Alkohol im Freien sein. Zwar lag die 7-Tage-Inzidenz am Donnerstag mit 197 wieder unter der 200er-Marke, womit die Bedingung von drei aufeinanderfolgenden Tagen über 200 nicht erfüllt ist. Dennoch erwägt das Gesundheitsamt in Absprache mit dem Landkreis und der Stadt offenbar eine Allgemeinverfügung zu erlassen, in der auch Bestimmungen zu einem möglichen Ausgehverbot enthalten sein können.

Das sagt OB Czisch zu den Corona-Regeln

Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch: „Wir möchten den Menschen ermöglichen, in die Innenstadt zu kommen. Wir möchten den Handel unterstützen, wo es geht. Ein echtes Dilemma. Mit der Maskenpflicht signalisieren wir ein Stück Sicherheit, denn wo viele Menschen sind muss der Infektionsschutz Priorität haben“