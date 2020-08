Es fühlt sich alles schon wieder so normal an. Der Spaziergang an der Donau, das Treffen mit Freunden, der Biergartenbesuch. Wo bitte ist Corona geblieben? Leider ist die Antwort eindeutig negativ. Das Virus kann überall sein. Auch wenn man in Ulm nicht merkt, dass die Stadt aktuell einen Landesre...