Nach der widerrechtlichen Öffnung von Teilen des Abt-Kaufhauses hat die Firma Müller das Geschäft in der Hirschstraße am Mittwoch wieder komplett geschlossen. „Sehr geehrte Kunden, die Filiale bleibt vorübergehend geschlossen! Vielen Dank für Ihr Verständnis und bleiben Sie gesund!“ Das steht auf einem Zettel, der an die Eingangstür geklebt wurde.

Abt in Ulm: Teilöffnungen sind laut Corona-Verordnung nicht gestattet

Am Montag war es zu Diskussionen gekommen, weil Müller trotz der neuesten Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg die Verkaufsbereiche „Lifestylewelt“ im Abt-Erdgeschoss und „Hausstyling“, „Sanitär“, „Heimwerker“ sowie „Hobbykunst“ im Abt-Untergeschoss geöffnet ließ. Dabei heißt es in der Corona-Verordnung, dass Geschäfte mit einer Fläche von mehr als 800 Quadratmetern noch nicht öffnen dürfen und auch Teilöffnungen oder Abhängungen nicht gestattet sind. Ulms OB Gunter Czisch betonte am Dienstag: „Wird festgestellt, dass eine Öffnung nicht der Richtlinie entspricht, erwarten wir die Einsicht des Unternehmens. Ist diese Einsicht nicht erkennbar, werden wir unverzüglich Maßnahmen bis hin zu Schließung ergreifen.“

Mehrere Abteilungen im Müller-Kaufhaus am Mittwochvormittag weiterhin offen

Während Abt seit Mittwochmorgen wieder geschlossen ist, ist das nur wenige Meter entfernte Müller-Kaufhaus in der Hirschstraße (Stand Mittwochvormittag) weiterhin geöffnet. Die beiden Etagen mit Drogerie-Artikeln im Erd- und Untergeschoss sind ebenso zugänglich wie die Spielwarenabteilung im 3. Obergeschoss. Die Mulitmedia-Abteilung im 2. Obergeschoss ist gesperrt, die angrenzende Schreibwarenabteilung hingegen geöffnet. Die Haushaltsabteilung im 1. Obergeschoss ist komplett geschlossen, wobei die Sperrung durch mehrere Rollwagen markiert wird, in denen unter anderem Weingläser und Salatseiher angeboten werden.