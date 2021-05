Der Mangel an Impfstoff ist derzeit Aufreger-Thema Nummer eins in der Corona-Pandemie. Auch im Zentralen Impfzentrum Ulm (ZIZ) lässt sich derzeit nicht genau sagen, wie es in den kommenden Wochen weitergeht. Doch in den vergangenen Wochen ist in Ulm vergleichsweise viel geimpft worden – das zeige...