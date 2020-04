Das BWK hat vor ein paar Wochen vier schwer erkrankte Corona-Patienten aus dem Elsass aufgenommen. Ein Patient konnte mittlerweile aus der Klinik entlassen, und am Wochenende in seine Heimat gebracht werden. Nach Angaben von Presseoffizier, Major Peter Scheck, ist der Mann auf dem Wege der Besserung. Bereits letzte Wochen hat die Uniklinik Ulm zwei französische Patienten entlassen. Eine weitere Patientin aus Frankreich ist vergangene Woche am Coronavirus verstorben.

BWK Ulm: Oberarzt mit Coronavirus infiziert

Dasss das Virus auch vor Ärzten und Pflegepersonal kein Halt macht, zeit ein weiterer Fall aus Ulm: Vor zwei Wochen war am BWK ein Oberarzt mit dem Coronavirus infiziert worden.

