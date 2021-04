Die Entscheidung ist gefallen: Das Gesundheitsamt im Landratsamt Alb-Donau-Kreis hat heute (12. April 2021) per Allgemeinverfügung eine Ausgangsbeschränkung für den Stadtkreis Ulm für die Zeit zwischen 21 und 5 Uhr erlassen.

Sie tritt am Mittwoch, 14. April, um 0 Uhr in Kraft, wird also in der Na...