Weitere Corona-Fälle in Pflegeheimen vermeldet das Gesundheitsamt. So erhöhte sich die Zahl infizierter Bewohner bei den ASB-Hausgemeinschaften in der Magirusstraße auf zehn, nachdem ein weiterer Bewohner positiv auf das Covid-19-Virus getestet wurde. Wie berichtet, ist ein Bewohner verstorben. Zudem sind fünf Mitarbeiter erkrankt.

Weitere Fälle positiver Testungen gab es auch im Seniorenzentrum in Wiblingen. Betroffen sind sechs Bewohner und drei Mitarbeiter. Die Zahl der seit dem Ausbruch positiv getesteten Bewohner beträgt damit 21, die der Mitarbeitenden 15. Von den infizierten Bewohnern sind zwei verstorben (wir berichteten).

Im Söflinger Pflegeheim Clarissenhof erhöht sich die Zahl der positiv getesteten Mitarbeiter um eine Person auf 13. Die Zahl der infizierten Bewohner stieg um vier weitere Corona-Fälle auf 28. Dort verstarb ein Bewohner an oder in Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung.

Im Dreifaltigkeitshof wurden drei weitere Bewohner sowie drei zusätzliche Mitarbeitende positiv getestet. Damit haben sich dort insgesamt 22 Bewohner und 13 Angehörige des Personals mit Covid-19 angesteckt. Drei Bewohner sind verstorben. Auch das Bethesda Pflegeheim in Ulm meldete eine weitere Ansteckung innerhalb des Personals. Dort sind nun zwei Mitarbeitende infiziert.

Isolation in Dornstadt aufgehoben

Negative Nachrichten auch aus der Region: Im Sonnenhof in Langenau erhöht sich die Zahl der infizierten Mitarbeitenden und Bewohner erneut um je eine weitere Person. Die Zahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Mitarbeitenden liegt nun bei 11, die der erkrankten Bewohner nach wie vor bei 13. Drei davon sind zwischenzeitlich verstorben.

Im Seniorenzentrum St. Anna in Munderkingen wurden ebenfalls weitere Corona-Fälle bekannt: Die Zahl der positiv getesteten Mitarbeitenden stieg auf 25, die Zahl der erkrankten Bewohner auf 41. Einer ist verstorben.

Da die Testungen im Kurt-Ströbel-Haus in Dornstadt keine positiven Ergebnisse mehr ergaben, wurde die Einrichtung entisoliert, teilt das Gesundheitsamt mit. Man sei in engem Kontakt mit allen Pflegeheimen, damit die Infektionsschutzmaßnahmen konsequent umgesetzt werden.

Info Die Gesamtzahl der Covid-19 Fälle in Pflegeheimen wird kumulativ seit Ausbruchsbeginn angegeben. Bewohner wie Mitarbeiter können auch wieder gesundet sein.