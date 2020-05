Schwimmbad in Ulm und Neu-Ulm

Auf der Website des Tiergartens kann man sich ab Juni dann ganz bequem zu jeder Uhrzeit seinen Wunschtermin reservieren. Dass es nicht für jeden die optimale Lösung ist weiß das Team. Der Telefondienst bindet jedoch viele personelle Kapazitäten und hat in den vergangenen Tagen aufgrund belegter Leitungen bei einigen Gästen für Frust gesorgt. Eineund Internet ist leider, da nur so Doppelbelegungen vermieden werden können. Gezahlt wird - wie bisher - am Besuchstag beim Einlass.