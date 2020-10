Die aktuellen Corona-Zahlen im Stadtkreis Ulm lassen seit dem Wochenende aufhorchen: Die Behörden meldeten schon am Montag einen starken Anstieg der Corona-Neuinfektionen in Ulm. Seither wurde der Vorwarnstufen-Grenzwert von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen 7 Tagen deutlich überschritten:

Am Montag, 12.10.2020 war die 7-Tage-Inzidenz nach Angaben des Landesgesundheitsamts in Stuttgart auf 39,4 gestiegen.

Am Dienstag, 13.10.2020 lag der Wert nach Angaben des Robert-Koch-Institut RKI sogar bei 41,0, dem Landesgesundheitsamt zufolge dagegen nur bei 35.5.

Am Mittwoch, 14.10.2020, sank der Wert nach Angaben des RKI wieder auf 37,1. Das Landesgesundheitsamt gab den Wert mit 36,3 an.

Wert für Corona-Vorwarnstufe in Ulm erneut überschritten

Die Entwicklung des 7-Tage-Werts hat allerdings bisher noch keine Konsequenzen im Sinne von Corona-Verordnungen oder Allgemeinverfügungen, wie bereits in anderen Städten wie Stuttgart geschehen. Denn die Überschreitung des Grenzswerts löse im baden-württembergischen Ulm, anders als im bayerischen Neu-Ulm, keinen Automatismus aus, sagte Marlies Gildehaus, Pressesprecherin der Stadt Ulm.

Zum Vergleich: In Neu-Ulm war die 7-Tage-Inzidenz am Montag auf 38,2 gestiegen. Am Dienstag, 13.10.2020, meldete der Landkreis Neu-Ulm erneut einen höheren 7-Tage-Wert von 38,8. Das hat Folgen auf der anderen Seite der Donau. Am Mittwoch, 14.10.2020, lag der Wert laut RKI bei nur 33,7, dem Landratsamt zufolge aber bei 38,8.

Gemeinderat und Verwaltungsstab in Ulm beraten wegen Corona-Fallzahlen

Und in Ulm? Wenn der Wert 3 Tage in Folge über 35 liege, werde intern eine Vorwarnstufe ausgelöst, heißt es bei der Stadt. Spätestens mit den neuen RKI-Zahlen am Dienstag dürfte diese Bedingung erfüllt sein. Am Mittwoch, hieß es, sollte der Anstieg der Corona-Neuinfektionen im Gemeinderat besprochen werden. Am Donnerstag dann tritt der Verwaltungsstab zusammen, um über mögliche Maßnahmen zur Bekämpfung der Verbreitung des Coronavirus zu beraten.

Überschreitung des Grenzwerts - kommen Beschränkungen in Ulm?

Dies würde erfahrungsgemäß bedeuten, dass es mögliche neue Beschränkungen, etwa für die Gastronomie oder private Feiern in Ulm frühestens zum Wochenende geben könnte. Die am Montag gestiegene 7-Tages-Inzidenz könnte die Wahrscheinlichkeit der Rücknahme von Lockerungen erhöhen. Im Alb-Donau-Kreis droht dieses Gefahr nicht, dort liegt die 7-Tages-Inzidenz laut RKI - Stand Mittwoch, 14.10.2020 – bei nur 26,4 (Dienstag: 22,3).

Neue Corona-Regeln in Ulm werden wahrscheinlicher

Es ist gut möglich, dass die Stadt Ulm zu Beschränkungen quasi gezwungen werden könnte. Denn die Beschlussvorlage des Kanzleramts für die Spitzenberatungen der Länderchefs und Kanzlerin Merkel am Mittwoch sieht für Corona-Hotspots eine

erweiterte Maskenpflicht

Teilnehmerbegrenzungen für Veranstaltungen

Sperrstunden in der Gastronomie

und eine Schließung von Bars vor.

Diese Beschränkungen sollen dort greifen, wo die Zahl der Neuinfektionen binnen sieben Tagen die Schwelle von 35 pro 100.000 Einwohner überschreitet, wie aus dem Papier hervorgeht.

Das sind die aktuellen Corona-Fallzahlen für den Stadtkreis Ulm

Das Sozialministerium hat am Dienstag, 13.10.2020, in seinem Tagesbericht folgende Werte für den Stadtkreis Ulm gemeldet.

Zahl der Infektionen insgesamt: 666

Veränderung zum Vortag: +4

Fallzahl pro 100.000 Einwohner

Anzahl der Todesfälle: 10

Veränderung zum Vortag: 0

Anzahl der gemeldeten Fälle in den vergangenen 7 Tagen: 45

Das sind die Corona-Zahlen des RKI vom Mittwoch für Ulm

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin, dem alle Gesundheitsämter in Deutschland ihre Fallzahlen übermitteln, meldet in der Regel etwas abweichende Werte von denen der Landratsämter und Gesundheitsbehörden. Die 7-Tage-Inzidenz wird vom RKI am Mittwoch mit 37,1 (Dienstag: 41,0) angegeben. Hier die aktuellen Zahlen vom Mittwoch, 14.10.2020, die das RKI-Dashboard ausweist.

Zahl der bisher Infizierten: 668

Veränderung zum Vortag: +4

Zahl der Menschen, die an oder mit Corona gestorben sind: 10.

Veränderung zum Vortag: 0. Der Wert ist relativ stabil, das letzte Todesopfer wurde am 4.10.2020 gemeldet.

Fälle pro 100.000 Einwohner: 526,9

Fälle letzte 7 Tage pro 100.000 Einwohner: 37,1

Einwohnerzahl: 126.790