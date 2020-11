Die Doppel-Plakate, die an Haltestellen im Ulmer Stadtgebiet und insbesondere am Eselsberg hängen, sind kindgerecht aufgemacht. Bunte Überschriften, dazu zwei in Comic-Manier gezeichnete Füchse mit Mundschutz und drunter ein Text, der Behauptungen zum Maskentragen aufstellt: „Wusstest du, dass...