Die Abteilungen Multimedia und Haushaltswaren des Müller-Kaufhauses in der Ulmer Hirschstraße werden am Samstag geschlossen. Darauf haben sich die Stadt und Spitzen des Drogeriemarktes geeinigt, wie beide Seiten am Freitag gemeinsam bekanntgaben. Die Einigung sei „einvernehmlich im Dialog“ erfolgt, betonten beide Parteien. Die Verkaufsflächen des Bereiches Drogerie im Erdgeschoss und Untergeschossbleiben aber weiterhin geöffnet, weil es sich hier um sogenannte systemrelevante Artikel wie Lebensmittel oder Hygieneprodukte handelt.

Müller und Stadt Ulm ringen um Einigung - Kritik von Einzelhändlern

Der Einigung am frühen Freitag waren - die Südwest Presse berichtete - längere Verhandlungen und Gespräche zwischen dem Unternehmen und Verantwortlichen der Stadt über die Schließung vorangegangen.

Roland Häußler, Leiter der Ulmer Bürgerdienste, hatte bereits am Dienstag angekündigt, dass Müller die Haushalts-, Spielwaren- und Multimedia-Abteilungen in der Hirschstraße zügig schließen müsse.

Zuvor hatte sich unter anderem Jürgen Gänßlen vom Spielwarenladen in der Herdbruckerstraße, beschwert, weil Müller weiterhin Spielsachen verkaufen durfte, er seinen Laden allerdings schon längst zulassen musste.

Stadt wollte Schließung auf Basis der Corona-Verordnung durchsetzen

Auf Basis der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg wollten die Bürgerdienste die drei Obergeschosse des Müller-Kaufhauses in der Ulmer Einkaufs- und Fußgängerzone dann schließen lassen. Für Geschäfte mit Mischsortimenten wie den Drogeriemarkt in der Hirschstraße gilt nämlich: Wenn der erlaubte Sortimentsanteil überwiegt, wird der Verkauf des eigentlich unerlaubten Anteils gestattet. Überwiegt aber der verbotene Teil, darf nur der erlaubte Teil weiter verkauft werden, sofern eine räumliche Abtrennung möglich ist.

Letzteres war in der Müller-Filiale in der Hirschstraße offenbar ausschlaggebend. „Wir haben uns abgesichert, dass dies die richtige Entscheidung ist“, kommentierte Häußler die Schließung noch am Dienstag. Weiter sagte er, dass das Ulmer Unternehmen die Nachricht noch am Dienstagabend erhalten solle.

Müller: Haushalt und Multimedia waren am Mittwoch und Donnerstag noch geöffnet

Zu einer Schließung kam es allerdings am Mittwoch und Donnerstag nicht. An beiden Tagen hatte das Kaufhaus in der Hirschstraße weiterhin auf allen Etagen geöffnet. Müller-CEO Günther Helm sagte dazu: „Bislang liegt uns der städtische Bescheid zur Schließung der genannten Abteilungen noch nicht vor.“ Helm weiter: „Wir halten uns an Recht und Gesetz, sobald der Bescheid bei uns eingeht, werden wir den Forderungen der Stadt Ulm nachkommen.“

Nun haben Müller und die Stadt Ulm sich offenbar geeinigt und die Schließung der Abteilungen Haushalt und Multimedia wird am Samstag umgesetzt.