In der Stadt gibt es einen weiteren. Wie das Gesundheitsamt am Mittwoch (21.20.2020) mitteilte,eine 69-jährige Frau Anfang der Woche nach zehntägiger. Damit erhöht sich die Zahl derseit Ausbruch der Pandemie inauf elf. Unterdessen ist der Sieben-Tages-Wert in der Stadt am Mittwoch erneut angestiegen: von 72,2 auf 82,5.