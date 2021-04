Regelmäßiges Testen wird ein immer wichtigeres Mittel zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Auch Arbeitgeber sollen zunehmend mittun – in Tübingen gilt beispielweise für alle Betriebe mit mehr als 50 Mitarbeitern von kommenden Montag an eine Testpflicht. In Ulm und Neu-Ulm ist das nicht der Fa...