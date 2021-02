Das Bürgerzentrum in der Virchowstraße wird am Donnerstag, 4. März, für einen Tag zum Impfzentrum. Und zwar ausschließlich für Eselsberg-Bewohnerinnen und -Bewohner jenseits des 80. Lebensjahrs. Sie werden dort von Ehrenamtlichen hingebracht, von einem ärztlich geleiteten mobilen Impfteam in ...