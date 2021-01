Wie geht es jetzt weiter in den Ulmer Schulen? Ist Präsenzunterricht nach den Weihnachtsferien angesichts der aktuellen Corona-Zahlen möglich? Fernunterricht (Homeschooling) also Schule daheim und wahrscheinlich mehr Wechselunterricht. So starten Lehrer und Schüler ins neue Jahr. Wie Schule wegen...