Ulms Oberbürgermeisterhat eine schnelle Öffnung der Grundschulen und Kitas gefordert. „Für viele Familien ist es nicht nur eine organisatorische Herausforderung, wenn die Kinder nicht in Grundschule und Kita betreut werden, sondern aufgrund der Berufstätigkeit der Eltern auch eine erhebliche und kaum zu stemmende Belastung“, sagt Czisch in einer Pressemitteilung der Stadt. Zudem würden nicht alle Kinder zuhause von ihren Eltern in gleicher Weise bei den Schularbeiten unterstützt. „Wir befürworten deshalb eine schnellstmögliche Öffnung der Grundschulen und Kitas“.